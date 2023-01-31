Необґрунтована підозра Коболєву. САП оскаржила рішення суду

Розгляд апеляційної скарги відбудеться 8 лютого

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду, який відмовився застосувати до ексголови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва запобіжний захід. Про це повідомляє пресслужба САП.

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«Прокурор САП скерував до Апеляційної палати ВАКС апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді ВАКС про відмову в застосуванні до колишньго Голови правління НАК «Нафтогаз України» запобіжного заходу, мотивовану в тому числі необґрунтованістю підозри», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі вважають, що слідство зібрало достатньо доказів про наявність ризиків перешкоджання підозрюваним досудовому розслідуванню. Розгляд апеляційної скарги відбудеться 8 лютого.

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Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Анндрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Сьогодні стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав необґрунтованим пред'явлену ексголові НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву підозру.