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Необґрунтована підозра Коболєву. САП оскаржила рішення суду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Необґрунтована підозра Коболєву. САП оскаржила рішення суду
фото з відкритих джерел

Розгляд апеляційної скарги відбудеться 8 лютого

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду, який відмовився застосувати до ексголови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва запобіжний захід. Про це повідомляє пресслужба САП.

«Прокурор САП скерував до Апеляційної палати ВАКС апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді ВАКС про відмову в застосуванні до колишньго Голови правління НАК «Нафтогаз України» запобіжного заходу, мотивовану в тому числі необґрунтованістю підозри», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі вважають, що слідство зібрало достатньо доказів про наявність ризиків перешкоджання підозрюваним досудовому розслідуванню. Розгляд апеляційної скарги відбудеться 8 лютого.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Анндрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Сьогодні стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав необґрунтованим пред'явлену ексголові НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву підозру.

Теги: Андрій Коболєв Нафтогаз України суд САП

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