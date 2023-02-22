Апеляційний суд взяв під варту ексочільника «Сетаму» за масштабні махінації

Вишньова підозрюють в реалізації корупційної схеми з розтрати арештованого майна

21 лютого Апеляційна палата ВАКС застосувала до колишнього генерального директора ДП «Сетам» Віктора Вишньова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13,4 млн грн. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.

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Зазначається, що суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення суду першої інстанції, яким вказаному підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Апеляційні скарги сторони захисту суд залишив без задоволення. На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

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У САП не розкрили, до кого з ексочільників ДП «Сетам» було застосовано згаданий запобіжний захід. Однак, за даними ЗМІ, йдеться про Віктора Вишньова, який керував підприємством у 2016-2020 роках.

Нагадаємо, що 29 грудня 2022 за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру в розтраті понад 485 млн грн колишньому генеральному директору державного підприємства. Слідство встановило, що гендиректор забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.