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Командир 93-ї бригади ЗСУ попередив українців про загрозу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Командир 93-ї бригади ЗСУ попередив українців про загрозу
Військовим, державі та суспільству необхідно консолідувати зусилля, щоб перемогти, упевнений Паліса
фото з відкритих джерел

Паліса підкреслив, що важливим аспектом є мобілізація в Україні

Весна 2024 року у контексті ведення бойових дій буде дуже важка, і таким самим може видатися і майбутнє літо. Таку думку висловив командир 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Павло Паліса виданню NV.«Якщо ми не консолідуємо зусилля – військові, держава, суспільство, загалом народ – нам буде важче і важче», – попередив наш захисник.

За словами воїна, перш за все потрібно, щоб суспільство зрозуміло, що відбувається, і має бути спільне розуміння результату, якого українці хочуть домогтися. Паліса підкреслив, що важливим аспектом є мобілізація в Україні.

«Мені чомусь хочеться вірити в те, що якщо не буде дефіциту в доукомплектуванні, підрозділи не так гостро будуть відчувати всі ці навантаження, як фізичні, так і моральні. Відчутно зменшиться вигорання в моральному плані тощо. Це все впливає на якість бою, на якість управління і загалом на всю картинку по лінії зіткнення», – додав він.

Павло Паліса
Павло Паліса
фото: nv.ua

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський припускає, що наступ російських окупантів у Харківській області може виявитися першою хвилею, за якою виникнуть й наступні.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. 

Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

Читайте також: Оборонний вал на Харківщині. Великий «розпил» у деталях 
Теги: українці військові держава мобілізація Павло Паліса міністр полон Володимир Зеленський президент наступ

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