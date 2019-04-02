Боєць 93-ї ОМБр Дмитро Кравченко помер у зоні ООС у день свого 24-річчя



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Дмитро Кравченко мав звання молодшого сержанта і був заступником командира бойової машини Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / facebook.com

Багаторічна війна лишила відбиток на здоров’ї Дмитра: дух витримав, а тіло, на жаль, підвело, йдеться у повідомленні 93-ї бригади

31 березня, у свій день народження, пішов із життя воїн 93-ї бригади «Холодний Яр» Дмитро Кравченко з позивним Пальчик. Дмитро мав звання молодшого сержанта і був заступником командира бойової машини. Про це повідомляє прес-служба бригади у Facebook.

«Серце бійця перестало битись у день його 24-річчя. Воїн помер природною смертю уві сні. Це помітили побратими бійця, коли прийшли до бліндажу, щоб розбудити його на зміну. Наразі ми чекаємо результатів медичної експертизи, щоб повідомити точну причину смерті бійця», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 9 грудня 2015 року боєць був контужений: тоді БМП-2 підірвалася на протитанковій міні, два бійці загинули, а шестеро було поранено. Імовірно, саме ця давня травма і стала причиною смерті Дмитра.

«Багаторічна війна лишила відбиток на здоров’ї Дмитра: дух витримав, а тіло, на жаль, підвело», - йдеться у повідомленні.

Дмитро Кравченко. Фото: facebook.com / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Зазначається, що Дмитро народився в селі Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. До бойових дій навчався на електрозварника. Захищати Україну пішов в 19 років. Контракт з 93-ю бригадою підписав у жовтні 2014-го.

«Дмитро воював майже від початку війни. Спочатку в Опитному, на метеовежі Донецького аеропорту, у Тоненькому, Новотошківському, Світличному. На позиції «Зеніт» навпроти ДАПу, де і помер, Діма воював також не вперше», - розповів командир його батальйону Сергій Новіченко. Він зазначив, що «Пальчик» був гідним та відданим своїй справі воїном.

«Сиротою залишилася однорічна донечка Альона», - йдеться у повідомленні 93-ї бригади.