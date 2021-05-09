Корабель Берегової охорони США Hamilton підійшов до Одеси

Дії американців пильно відстежували і супроводжували російські кораблі

8 травня на світанку, на відстані понад 100 морських миль від Одеси, у виключній морській економічній зоні України, в точці рандеву, флагман морської охорони Держприкордонслужби України зустрів корабель Берегової охорони США «Hamilton», повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Американські партнери прибули в Україну із дружнім візитом, в рамках якого пройдуть спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових та штурмових операціях, й ділова зустріч представників охоронців морських кордонів та забезпечення безпеки судноплавства двох держав», – йдеться в повідомленні на офіційному сайті Держприкордонслужби в неділю вранці.

У Держприкордонслужбі зазначили, що кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.

Дії партнерів пильно відстежували і супроводжували своєю присутністю кораблі РФ.

«Кораблі країни-агресора то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок каналами міжнародної морської безпеки. Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано і задокументовано українськими прикордонниками», – підсумували в Держприкордонслужбі.

Нині флагман морської охорони Держприкордонслужби «Григорій Куроп’ятников» і корабель Берегової охорони США «Hamilton» залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання. Візит іноземного гостя в порт Одеса заплановано на 10 травня.