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    Корабель Берегової охорони США Hamilton підійшов до Одеси

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    Кораблі класу Hamilton можуть захищатись від протикорабельних ракет - Корабель Берегової охорони США Hamilton підійшов до Одеси

    Кораблі класу Hamilton можуть захищатись від протикорабельних ракет

    Фото Defence

    Дії американців пильно відстежували і супроводжували російські кораблі

    8 травня на світанку, на відстані понад 100 морських миль від Одеси, у виключній морській економічній зоні України, в точці рандеву, флагман морської охорони Держприкордонслужби України зустрів корабель Берегової охорони США «Hamilton», повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    «Американські партнери прибули в Україну із дружнім візитом, в рамках якого пройдуть спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових та штурмових операціях, й ділова зустріч представників охоронців морських кордонів та забезпечення безпеки судноплавства двох держав», – йдеться в повідомленні на офіційному сайті Держприкордонслужби в неділю вранці.

    У Держприкордонслужбі зазначили, що кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.

    Дії партнерів пильно відстежували і супроводжували своєю присутністю кораблі РФ.

    «Кораблі країни-агресора то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок каналами міжнародної морської безпеки. Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано і задокументовано українськими прикордонниками», – підсумували в Держприкордонслужбі.

    Нині флагман морської охорони Держприкордонслужби «Григорій Куроп’ятников» і корабель Берегової охорони США «Hamilton» залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання. Візит іноземного гостя в порт Одеса заплановано на 10 травня.

    Теги: США Одеса корабель навчання порт
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