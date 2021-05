У Нью-Йорку на Таймс-сквер невідомий стріляв у матір з дитиною

На площі Таймс-сквер у Нью-Йорку невідомий стріляв у жінку з чотирирічною дитиною. Про це повідомляє NBC News.

Жінка з дитиною були доправлені до лікарні, де перебувають у стабільному стані. При цьому телеканал NY1 з посиланням на свої джерела в поліції повідомив, що постраждалих було троє. Крім того, за даними каналу, зловмисник, який відкрив стрілянину, не цілився спеціально в тих, кого поранив.

Підозрюваному вдалося втекти.

На інцидент відреагував мер Нью-Йорка Білл де Блазіо у своєму Twitter, де він заявив, що «необхідно припинити наплив нелегальної зброї» в місто.

Here’s the latest from Times Square:



Thankfully these innocent bystanders are in stable condition.



The perpetrators of this senseless violence are being tracked down and the NYPD will bring them to justice.



The flood of illegal guns into our city must stop. https://t.co/SjU2eQR09l