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    У Нью-Йорку на Таймс-сквер невідомий стріляв у матір з дитиною

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    Поліція Нью-Йорка патрулює після інциденту зі стріляниною на Таймс-Сквер, Нью-Йорк, США, 8 травня 2021 року - У Нью-Йорку на Таймс-сквер невідомий стріляв у матір з дитиною

    Поліція Нью-Йорка патрулює після інциденту зі стріляниною на Таймс-Сквер, Нью-Йорк, США, 8 травня 2021 року

    Фото: Jeenah Moon/Reuters

    Зловмиснику вдалося втекти

    На площі Таймс-сквер у Нью-Йорку невідомий стріляв у жінку з чотирирічною дитиною. Про це повідомляє NBC News.

    Жінка з дитиною були доправлені до лікарні, де перебувають у стабільному стані. При цьому телеканал NY1 з посиланням на свої джерела в поліції повідомив, що постраждалих було троє. Крім того, за даними каналу, зловмисник, який відкрив стрілянину, не цілився спеціально в тих, кого поранив.

    Підозрюваному вдалося втекти.

    На інцидент відреагував мер Нью-Йорка Білл де Блазіо у своєму Twitter, де він заявив, що «необхідно припинити наплив нелегальної зброї» в місто.

    Нагадаємо, 7 травня, учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення. Внаслідок стрілянини постраждали двоє школярів і один дорослий.

    Як повідомлялося, на Лісовому масиві в Києві водій автомобіля Volkswagen стріляв в автівку «Нива» за зроблене зауваження.

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    Теги: кримінал США мер жінка стрілянина
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