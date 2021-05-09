Крейсер США вилучив російську зброю з судна без розпізнавальних знаків (фото, відео)

Крейсер США вилучив вантаж російської і китайського зброї в Аравійському морі

На вилучення зброї з судна пішло два дні

В Аравійському морі крейсер США вилучив партію зброї російського і китайського виробництва з судна без розпізнавальних знаків. Про це повідомляє пресслужба П'ятого флоту ВМС США.

Команда корабля виявила незаконний вантаж під час стандартної перевірки, що відповідає нормам міжнародного права. Перевірка була покликана встановити, кому належить судно.

«Серед знайденої зброї були десятки сучасних протитанкових керованих ракет російського виробництва, тисячі китайських штурмових гвинтівок Type 56 і сотні кулеметів ПКМ, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети ... вдосконалені оптичні приціли», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вилучення озброєнь зайняло два дні, після чого екіпаж судна був допитаний і відпущений.

Крім того, буде організовано розслідування, яке визначить джерело і пункт доставки зброї.