  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. Уряд оголосив суму збитків спортивної інфраструктури України від війни
рус
    Новини

    Уряд оголосив суму збитків спортивної інфраструктури України від війни

    Обстріляний рашистами стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові - Уряд оголосив суму збитків спортивної інфраструктури України від війни
    Обстріляний рашистами стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові
    фото: Євген Будерацький/Facebook

    Російські війська вже завдали спортивній інфраструктурі збитків на 110 млн доларів – Гутцайт

    Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, які збитки завдала Росія українській спортивній інфраструктурі.

    «У нас постраждали 73 спортивні об’єкти, де повністю вони зруйновані, де є якісь пошкодження даху. Ми вже приблизно нарахували 110 млн доларів збитків, це на сьогодні коштують 73 об’єкти.

    Ми збираємо дані, вже працює група з відновлення спортивної інфраструктури і загалом спорту після закінчення війни. Вже напрацьовуємо, що доведеться відновити, що побудувати, які умови маємо створити для спортсменів», – сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону

    За його словами, необхідно зберегти спорт вищих досягнень, щоб Україна була конкурентоспроможною на Олімпійських іграх не тільки у 2024 році, а й у 2028 та всіх подальших.

    Нагадаємо, що обстріляний рашистами стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові не підлягає відновленню.

    Джерело: Трибуна

    Теги: росія окупанти спорт війна Україна Вадим Гутцайт окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уряд оголосив суму збитків спортивної інфраструктури України від війни