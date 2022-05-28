Уряд оголосив суму збитків спортивної інфраструктури України від війни

Російські війська вже завдали спортивній інфраструктурі збитків на 110 млн доларів – Гутцайт

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, які збитки завдала Росія українській спортивній інфраструктурі.

«У нас постраждали 73 спортивні об’єкти, де повністю вони зруйновані, де є якісь пошкодження даху. Ми вже приблизно нарахували 110 млн доларів збитків, це на сьогодні коштують 73 об’єкти.

Ми збираємо дані, вже працює група з відновлення спортивної інфраструктури і загалом спорту після закінчення війни. Вже напрацьовуємо, що доведеться відновити, що побудувати, які умови маємо створити для спортсменів», – сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону

За його словами, необхідно зберегти спорт вищих досягнень, щоб Україна була конкурентоспроможною на Олімпійських іграх не тільки у 2024 році, а й у 2028 та всіх подальших.

Нагадаємо, що обстріляний рашистами стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові не підлягає відновленню.

Джерело: Трибуна