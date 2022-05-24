В ГПУ сказали, скільком росіянам та найманцям Кремля повідомлено підозри за час війни

В Україні триває третій місяць повномасштабної війни, яку розв’язала путінська Росія

До кримінальної відповідальності притягнуто чотирьох нацгвардійців РФ та 51 учасника незаконних збройних формувань «Л/ДНР»

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Офіс генпрокурора повідомив про підозру 52 військовослужбовцям Збройних сил Росії. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит «Главкома».

Підозри оголошено за різними статтями Кримінального кодексу України: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 111 (державна зрада), ст.408 (дезертирство), ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Крім цього, за час війни до кримінальної відповідальності притягнуто чотирьох військовослужбовців Нацгвардії Росії та 51 учасника незаконних збройних формувань «Л/ДНР», контрольованих РФ.

Окремо Офіс генпрокурора зазначив, що протягом повномасштабної війни в Україні загинули 4503 цивільні особи.

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Нагадаємо, що в Україні триває 90-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 23 травня Солом’янський районний суд Києва оголосив перший вирок воєнному злочинцю з Росії. Командира відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

За матеріалами справи 24 лютого 2022 року Шишимарін, разом із іншими військовослужбовцями Збройних сил Росії, вторгся на територію України. 28 лютого у селі Чупахівка Сумської області обвинувачений вбив пострілом у голову зі свого автомата Калашникова 62-річного Олександра Шеліпова. Чоловік ішов тротуаром, вів велосипед і розмовляв по телефону з товаришем.

На момент злочину Шишимарін перебував у автомобілі, який рухався. У машині також було ще четверо військових РФ.