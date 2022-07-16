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    Новини

    Авіація ЗСУ знищила склад боєприпасів, гаубицю і бронетехніку окупантів

    Авіація ЗСУ завдала кілька ударів на південному напрямку - Авіація ЗСУ знищила склад боєприпасів, гаубицю і бронетехніку окупантів
    Авіація ЗСУ завдала кілька ударів на південному напрямку

    Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу «повітря – повітря» наші штурмовики в небі над Новою Каховкою

    ЗСУ парами вертольотів і штурмовими літаками завдали чотири удари по скупченню живої сили, озброєння і техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового і Благодатного. Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування «Південь».

    В результаті ударів окупанти втратили 18 солдатів, самохідну гаубицю «Гвоздика», шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.

    Гелікоптерними парами ворог наносив удари ранком і опівдні по півночі Херсонщини, намагаючись уразити наші позиції, але успіху не мав, був змушений ухиляючись від вогню, ретируватися.

    Повідомляється, що ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу «повітря – повітря» наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає.

    Нагадаємо, кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені, збитки уточнюються.

    Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

    Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

    В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинуло троє людей.


    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна окупація #stoprussia
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    Авіація ЗСУ знищила склад боєприпасів, гаубицю і бронетехніку окупантів