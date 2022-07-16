Авіація ЗСУ знищила склад боєприпасів, гаубицю і бронетехніку окупантів

Авіація ЗСУ завдала кілька ударів на південному напрямку

Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу «повітря – повітря» наші штурмовики в небі над Новою Каховкою

ЗСУ парами вертольотів і штурмовими літаками завдали чотири удари по скупченню живої сили, озброєння і техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового і Благодатного. Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування «Південь».

В результаті ударів окупанти втратили 18 солдатів, самохідну гаубицю «Гвоздика», шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.

Гелікоптерними парами ворог наносив удари ранком і опівдні по півночі Херсонщини, намагаючись уразити наші позиції, але успіху не мав, був змушений ухиляючись від вогню, ретируватися.

Повідомляється, що ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу «повітря – повітря» наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає.

Нагадаємо, кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені, збитки уточнюються.

Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинуло троє людей.



