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    Здоров'я

    Комаровський розповів, чи можна заразитися коронавірусом від небіжчика

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    Комаровський пояснив, чому померлих від Covid-19 ховають в закритих трунах - Комаровський розповів, чи можна заразитися коронавірусом від небіжчика
    Комаровський пояснив, чому померлих від Covid-19 ховають в закритих трунах

    Померла від коронавірусу людина вже нікого під час похорону заразити не може, небезпека полягає в іншому

    Лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський пояснив, що похорони померлих від Covid-19 проводяться в закритих трунах не через ризик зараження здорових людей.

    Про це Комаровський розповів в ролику на YouTube.

    «Похорон людини з коронавірусом небезпечний тільки тим, що родичі, які товпляться біля труни, порушують соціальну дистанцію. Сам померлий нікого заразити не може», - зауважив фахівець.

    За словами доктора, заборони на прощання з померлими родичами і закриті труни лише відображають те, що держава не проводить роз'яснювальну роботу з населенням.

    Він підкреслив, що на похоронах теж потрібно носити маску і дотримуватися соціальної дистанції.

    Ведучий пояснив, що здатність у хворих заражати інших людей знижується вже через 4-5 днів від початку прояву симптомів, стаючи мінімальної.

    «Сам факт похорону і ваше перебування поруч з померлим не несе ніякого додаткового ризику захворіти», - резюмував Комаровський.

    До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

    Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.

    Теги: здоров'я лікар коронавірус похорон
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