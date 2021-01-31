Комаровський розповів, чи можна заразитися коронавірусом від небіжчика

Комаровський пояснив, чому померлих від Covid-19 ховають в закритих трунах

Померла від коронавірусу людина вже нікого під час похорону заразити не може, небезпека полягає в іншому

Лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський пояснив, що похорони померлих від Covid-19 проводяться в закритих трунах не через ризик зараження здорових людей.

Про це Комаровський розповів в ролику на YouTube.

«Похорон людини з коронавірусом небезпечний тільки тим, що родичі, які товпляться біля труни, порушують соціальну дистанцію. Сам померлий нікого заразити не може», - зауважив фахівець.

За словами доктора, заборони на прощання з померлими родичами і закриті труни лише відображають те, що держава не проводить роз'яснювальну роботу з населенням.

Він підкреслив, що на похоронах теж потрібно носити маску і дотримуватися соціальної дистанції.

Ведучий пояснив, що здатність у хворих заражати інших людей знижується вже через 4-5 днів від початку прояву симптомів, стаючи мінімальної.

«Сам факт похорону і ваше перебування поруч з померлим не несе ніякого додаткового ризику захворіти», - резюмував Комаровський.

До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.