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    На мосту Патона у Києві активісти утворили «живий ланцюг» (фото, відео)

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    Учасники акції розгорнули величезни стяг&nbsp; - На мосту Патона у Києві активісти утворили «живий ланцюг» (фото, відео)
    Учасники акції розгорнули величезни стяг 
    фото: Big Kyiv/Telegram.

    У столиці святкують День Соборності України

    Активісти у День Соборності України утворили на мосту Патона у Києві «живий ланцюг», що символізує єдність української держави.

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    На мосту Патона у Києві активісти утворили «живий ланцюг» (фото, відео)
    На мосту Патона у Києві активісти утворили «живий ланцюг» (фото, відео)
    На мосту Патона у Києві активісти утворили «живий ланцюг» (фото, відео)
    На мосту Патона у Києві активісти утворили «живий ланцюг» (фото, відео)
    На мосту Патона у Києві активісти утворили «живий ланцюг» (фото, відео)
    На мосту Патона у Києві активісти утворили «живий ланцюг» (фото, відео)
    На мосту Патона у Києві активісти утворили «живий ланцюг» (фото, відео)
    фото: Big Kyiv/Telegram.

    Учасники акції з лівого і правого берега Дніпра двома колонами вирушили на зустріч одна одній, несучи в руках великі полотна жовтого і блакитного кольорів. Пізніше ці частини тканини об’єдналися в український стяг.

    Як відомо, в Україні 22 січня в честь проголошення у 1919 році злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) відзначається День Соборності.

    Раніше до Дня Соборності України полярники утворили ланцюг єдності прямо в сніговому тунелі навколо станції «Академік Вернадський».

    Також у День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника видатному державному діячеві, президенту УНР Михайлу Грушевському.

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    Теги: УНР активісти Володимир Зеленський День Соборності президент квіти полярники
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    На мосту Патона у Києві активісти утворили «живий ланцюг» (фото, відео)