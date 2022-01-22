Зеленський поїхав на Запоріжжя відкривати вантовий міст
Президент у Запоріжжі візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Соборності України
У Запоріжжі Глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Соборності України.
«Володимир Зеленський також візьме участь у відкритті вантового мосту через річку Дніпро, зведеного в межах Національної програми «Велике будівництво», – йдеться у повідомленні.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що на відкритті мосту також мають бути керівництво міста та області, народні депутати України, міністр інфраструктури, керівництво Укравтодору та Служби автомобільних доріг у Запорізькій області.
Сьогодні відкриють три смуги руху першої половини нового вантового мосту. Це зроблять до Дня Соборності України і цього дня символічно обидва береги Дніпра об’єднає не лише найочікуваніша інфраструктурна споруда країни, а й «живий ланцюг» мешканців Запоріжжя.
Орієнтовно, відкриття руху вантовим мостом відбудеться у другій половині дня, близько 14 години.
До слова, мешканці кількох багатоквартирних будинків Дніпровського району Запоріжжя зібрали мітинг через те, що теплові мережі виставили їм багатотисячні платіжки за грудень.