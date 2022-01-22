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    Зеленський поїхав на Запоріжжя відкривати вантовий міст

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    До Запоріжжя на відкриття вантового мосту приїхав президент України Володимир Зеленський - Зеленський поїхав на Запоріжжя відкривати вантовий міст
    До Запоріжжя на відкриття вантового мосту приїхав президент України Володимир Зеленський
    фото: 1news.zp.ua

    Президент у Запоріжжі візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Соборності України

    Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області. Про це повідомлє пресслужба Офісу президента.

    У Запоріжжі Глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Соборності України.

    «Володимир Зеленський також візьме участь у відкритті вантового мосту через річку Дніпро, зведеного в межах Національної програми «Велике будівництво», – йдеться у повідомленні.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що на відкритті мосту також мають бути керівництво міста та області, народні депутати України, міністр інфраструктури, керівництво Укравтодору та Служби автомобільних доріг у Запорізькій області.

    Сьогодні відкриють три смуги руху першої половини нового вантового мосту. Це зроблять до Дня Соборності України і цього дня символічно обидва береги Дніпра об’єднає не лише найочікуваніша інфраструктурна споруда країни, а й «живий ланцюг» мешканців Запоріжжя.

    Орієнтовно, відкриття руху вантовим мостом відбудеться у другій половині дня, близько 14 години.

    До слова, мешканці кількох багатоквартирних будинків Дніпровського району Запоріжжя зібрали мітинг через те, що теплові мережі виставили їм багатотисячні платіжки за грудень.

    Теги: Запоріжжя Дніпро будівництво Володимир Зеленський президент міст
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    Зеленський поїхав на Запоріжжя відкривати вантовий міст