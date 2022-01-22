Президент вшанував пам'ять Грушевського (фото)

Зеленський акцентував: щоб відлік сучасної незалежної України більше ніколи не переривався, потрібна єдність українського народу

У День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника видатному державному діячеві, президенту УНР Михайлу Грушевському. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Також церемоніальна група встановила до підніжжя монумента кошик квітів.

«22 січня 1919 року урочиста подія на Софійській площі у Києві зібрала десятки тисяч українців. Проголошення Акта Злуки – важлива сторінка в літописі державотворення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення й майбутнє», – зазначив Глава держави у своєму зверненні.

Володимир Зеленський акцентував: щоб відлік сучасної незалежної України більше ніколи не переривався, потрібна єдність українського народу.

«Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної, незалежної держави й відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас. Виконаймо свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо незалежність і соборність України», – закликав президент.

У церемонії вшанування пам'яті Михайла Грушевського також взяли участь Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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