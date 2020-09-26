  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Після катастрофи АН-26 Зеленський запросив інформацію про всю військову техніку

    • Розсилка
    Після катастрофи АН-26 Зеленський запросив інформацію про всю військову техніку
    Фото пресслужби президента

    Зеленський наголосив, що з метою розслідування катастрофи АН-26 створено слідчі комісії

    Президент Володимир Зеленський хоче отримати інформацію від фахівців про склад і технічний стан всієї військової техніки, яка перебуває на озброєнні в Україні.

    Про це заявив Зеленський на місці катастрофи літака АН-26 у Харківській області, повідомляє пресслужба президента

    «Ми хочемо побачити повну статистику всієї нашої техніки», сказав Зеленський.

    Зеленський наголосив, що з метою розслідування катастрофи АН-26 створено слідчі комісії, до яких увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань.

    З метою координації дій на місце події виїхало керівництво ДБР, Офісу Генпрокурора, Міноборони, Генштабу Збройних Сил, Нацполіції, СБУ, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух», ДП «Антонов», головної інспекції Міноборони.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    в Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

    На Харківщині розпочала работу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

    Читайте також:
    Зеленський призупинив польоти всіх АН-26 до з’ясування причин авіакатастрофи у Чугуєві
    Міноборони авіакатастрофа Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies