Після катастрофи АН-26 Зеленський запросив інформацію про всю військову техніку



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Фото пресслужби президента

Зеленський наголосив, що з метою розслідування катастрофи АН-26 створено слідчі комісії

Президент Володимир Зеленський хоче отримати інформацію від фахівців про склад і технічний стан всієї військової техніки, яка перебуває на озброєнні в Україні.

Про це заявив Зеленський на місці катастрофи літака АН-26 у Харківській області, повідомляє пресслужба президента

«Ми хочемо побачити повну статистику всієї нашої техніки», сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що з метою розслідування катастрофи АН-26 створено слідчі комісії, до яких увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань.

З метою координації дій на місце події виїхало керівництво ДБР, Офісу Генпрокурора, Міноборони, Генштабу Збройних Сил, Нацполіції, СБУ, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух», ДП «Антонов», головної інспекції Міноборони.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

в Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала работу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

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