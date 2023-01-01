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Ледь встигали перезаряджати: Nasams допоміг Повітряним силам відбити атаку дронів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ледь встигали перезаряджати: Nasams допоміг Повітряним силам відбити атаку дронів
Ракет у нас вистачає, а ось самих комплексів Nasams мало
фото з відкритих джерел

Усі 45 безпілотників, які окупанти направили на українців, знищили

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ввечері 31 грудня сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих безпілотників. А у нічний час до 4:00 збили ще 32 дрони-камікадзе Shahed-131/136, які ворог називає «геранями». Про це він повідомив 1 січня в ефірі національного телемарафону.

Ігнат також подякував усім українським солдатам, які вночі боронили українське небо.

«Усі 45 дронів, які направили на українців, на нашу землю – знищили. Це дуже серйозний результат. Бачимо, що небо було під надійним захистом», – сказав Юрій Ігнат.

За його словами, наші воїни ледь встигали перезаряджати Nasams і збивати ворожі ракети. Ігнат також наголосив, що ракет у нас вистачає, а ось самих комплексів мало.

«Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що Nasams ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Такого досвіду застосування цього ЗРК, мабуть, ніхто не має, щоб під час ведення бою перезаряджати комплекс і знищувати повітряні цілі. Це ще один сигнал нашим партнерам – наскільки вправно та ефективно в таких бойових умовах можуть застосовувати техніку іноземного виробництва наші фахівці, які лише кілька тижнів тому проходили навчання», – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, держава-терорист має крилатих ракет на два-три рази для завдання потужних масованих ракетних ударів по Україні.

Також у новорічну ніч по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Раніше повідомлялось, що під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Крім того, вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Додамо, триває триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. 

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