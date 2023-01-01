Ледь встигали перезаряджати: Nasams допоміг Повітряним силам відбити атаку дронів

Ракет у нас вистачає, а ось самих комплексів Nasams мало

Усі 45 безпілотників, які окупанти направили на українців, знищили

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ввечері 31 грудня сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих безпілотників. А у нічний час до 4:00 збили ще 32 дрони-камікадзе Shahed-131/136, які ворог називає «геранями». Про це він повідомив 1 січня в ефірі національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ігнат також подякував усім українським солдатам, які вночі боронили українське небо.

«Усі 45 дронів, які направили на українців, на нашу землю – знищили. Це дуже серйозний результат. Бачимо, що небо було під надійним захистом», – сказав Юрій Ігнат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, наші воїни ледь встигали перезаряджати Nasams і збивати ворожі ракети. Ігнат також наголосив, що ракет у нас вистачає, а ось самих комплексів мало.

«Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що Nasams ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Такого досвіду застосування цього ЗРК, мабуть, ніхто не має, щоб під час ведення бою перезаряджати комплекс і знищувати повітряні цілі. Це ще один сигнал нашим партнерам – наскільки вправно та ефективно в таких бойових умовах можуть застосовувати техніку іноземного виробництва наші фахівці, які лише кілька тижнів тому проходили навчання», – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, держава-терорист має крилатих ракет на два-три рази для завдання потужних масованих ракетних ударів по Україні.

Також у новорічну ніч по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялось, що під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Крім того, вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Додамо, триває триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.