Скільки ще ракетних ударів по Україні може завдати Росія: дані ГУР

Максимум, на що здатен ворог – це дві-три потужні ракетні атаки, запевняють розвідники

На сьогодні держава-терорист має крилатих ракет на два-три рази для завдання потужних масованих ракетних ударів по Україні. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

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«Дефіцит сьогодні є у росіян. Він пов'язаний насамперед із балістичними ракетами «Іскандер». Як бачимо, давно вони застосовували цей вид озброєння. Йдеться саме про балістику. Й наближаються до закінчення запаси «Калібрів». Набагато зменшуються крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості. Максимум, на що здатна Росія – це два-три такі потужні завдання ударів, як от ми спостерігали за останній час», – розповів Скібіцький.

Він уточнив, йдеться, за мірками РФ, про високоточне озброєння – це крилаті ракети Х-101, Х-555 та «Калібри». Проте Скібіцький додав, що у Росії продовжується виробництво ракет, хоч і дещо зменшилося.

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Нагадаємо, у новорічну ніч по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Раніше повідомлялось, що під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Додамо, триває триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.