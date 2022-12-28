Україну атакують «дрони-камікадзе»: в кількох областях звучить повітряна тривога (мапа)

Окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що наразі в Україну російські окупанти відправили іранські дрони «Шахеди».

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Таке повідомлення Віталій Кім написав у своєму Telegram. Відзначимо, що у декількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Відзначимо, що станом на 20:48 у кількох областях на півдні України оголосили повітняну тригвогу. Йдеться про Дніпропетровську та Запорізьку області. Також під загрозою обстрілів Луганська, Донецька області та окупований Крим.

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Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що комплекс ППО Patriot не застосовуватиметься проти іранських «дронів-камікадзе». Це робитиметься лише у крайньому випадку.