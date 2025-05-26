Лінія фронту станом на 26 травня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1088-й день війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та 79 керованих авіаційних бомб, 1158 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3155 артилерійських обстрілів.

Новини війни в Україні

26 травня станом на 22:00 відбулося 141 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Три атаки ворожих військ відбили українські підрозділи на Харківському напрямку в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку

Противник п’ять разів намагався йти вперед на наші позиції поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки, Сили оборони зупинили всі атаки ворога.

На Лиманському напрямку

П’ятнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка, Торське та в бік Григорівки. Наші оборонці відбили 12 атак противника, триває три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку

Війська загарбника атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку

Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки, в одній локації досі точиться бій.

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка. Дев’ять боєзіткнень досі тривають.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 18 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле, ще п’ять боєзіткнень залишаються незавершеними.

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку

Двадцять три бойових зіткнення відбулося сьогодні на Курському напрямку, три з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 204 артилерійських обстріли, зокрема, чотири із реактивних систем залпового вогню, завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб.

Нагадаємо, триває 1188-й день повномасштабної війни в Україні.