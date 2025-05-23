Чи можливий масштабний наступ Росії влітку? Оцінка британського полковника

Філіп Інґрем: РФ щороку йде влітку у наступ, коли ґрунт стає придатним для настання бронетанкових підрозділів

Росія не має достатніх ресурсів і тактичних можливостей для проведення великої наступальної операції влітку 2025 року. Про це заявив полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем в інтерв'ю «24 каналу», інформує «Главком».

«Я не думаю, що Росія має можливість зараз сформувати таку велику армію. Якби це було так, вони би вже це зробили. Можливо, Росія спробує залучити частини із Північної Кореї чи щось подібне. Але поки що росіяни не продемонстрували тактичних можливостей для формування великої сили, яка здатна ефективно діяти на фронті. Через великі втрати вони не мають достатньої кількості досвідчених військовослужбовців, щоб таке організувати та керувати цим», – зазначив Інґрем.

Полковник британської армії у відставці підкреслив, що характер фронту змінився, зокрема через активне використання дронів, які постійно вдосконалюються. Особливо він звернув увагу на перехід до застосування дронів на оптоволокні. За його словами, інші технологічні досягнення українців у цій сфері також суттєво вплинули на зміну ситуації на лінії фронту.

«Я намагаюся розібратися, на яких саме даних ґрунтується CNN. Звісно, Росія щороку йде влітку у наступ, коли ґрунт стає придатним для настання бронетанкових підрозділів. Теоретично це можливо, але на практиці навряд чи це буде так, як пишуть у заголовках», – зауважив Філіп Інґрем.

Нагадаємо, що Росія зосереджує сили на лінії фронту для можливого нового наступу з метою захоплення додаткових територій України. Як передає «Главком», про це повідомили CNN два американські посадовці, обізнані з останніми оцінками США.