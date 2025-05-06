Лінія фронту станом на 6 травня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував при цьому одну ракету та 121 КАБ, залучив для ураження 1317 дронів-камікадзе, здійснив понад 4700 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 травня станом на 22:00 відбулося 119 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують захищати Україну. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку втрати окупантів за сьогодні складають 161 особу убитими та пораненими, до того ж знищено сім автомобілів, сім мотоциклів, 10 БпЛА, три термінали супутникового зв'язку, один міномет, крім того, пошкоджено гармату та термінал супутникового зв’язку противника.

На Харківському напрямку

Ворог вісім разів атакував поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів, на даний час триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку

Противник протягом дня три рази намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка, українські підрозділи відбили атаки окупантів.

На Лиманському напрямку

Ворог 19 разів атакував в районах населених пунктів Липове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і в напрямках Нового Миру, Зеленої Долини та Колодязів. Наші воїни зупинили 15 атак загарбників, ще чотири бої тривають досі.

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили дві атаки противника в районі Курдюмівки та Часового Яру, ще три боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку

Ворог провів шість наступальних дій на позиції наших військ у районах Дачного, Дружби та Торецька, одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Від початку доби ворог 46 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка, та в напрямках Малинівки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки, наразі триває п’ять боєзіткнень. Ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Русин Яр, Нова Полтавка, Стара Миколаївка, Мирноград, Білицьке, Покровськ, Олександро-Калинове, Зоря та Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку

За сьогоднішній день українські воїни вже відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках населених пунктів Шевченко, Новопіль, Одрадне, ще одне боєзіткнення триває досі. Авіаударів зазнали Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Вербове, Зелене Поле та Новодарівка.

На Курському напрямку

Загалом, за сьогодні російські окупанти здійснили 10 спроб просунутись вперед. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів та скинув 15 КАБ, здійснив 268 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1168-й день повномасштабної війни в Україні.