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Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 22416 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 7 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 7 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 7 травня втратила:

  • особового складу – близько 960770 (+1270) осіб,
  • танків – 10780 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 22419 (+3) од,
  • артилерійських систем – 27502 (+71) од,
  • РСЗВ – 1378 (+0) од,
  • засоби ППО – 1155 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35266 (+124),
  • крилаті ракети – 3197 (+1),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47484 (+131) од,
  • спеціальна техніка – 3873 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 7 травня
Втрати ворога станом на ранок 7 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 травня

  • В Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 13 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них три продовжили рух з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 7 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 7 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1169-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб втрати Чорне море Азовське море

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Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
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