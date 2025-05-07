Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 7 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 7 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 7 травня втратила:
- особового складу – близько 960770 (+1270) осіб,
- танків – 10780 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 22419 (+3) од,
- артилерійських систем – 27502 (+71) од,
- РСЗВ – 1378 (+0) од,
- засоби ППО – 1155 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35266 (+124),
- крилаті ракети – 3197 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47484 (+131) од,
- спеціальна техніка – 3873 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 7 травня
- В Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
- В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 13 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них три продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1169-й день повномасштабної війни в Україні.
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