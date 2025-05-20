Лінія фронту станом на 20 травня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1081-й день війни

Противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 78 КАБ, також використав для ударів 984 дрони-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

20 травня станом на 22:00 відбулося 129 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Українські підрозділи стримали дві атаки ворога в бік Строївки та в районі Вовчанська.

На Лиманському напрямку

Двадцять чотири штурмові дії загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське на Лиманському напрямку. Вісім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку

Противник здійснив наступальні дії в районі Білогорівки, був зупинений, успіху не мав.

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні десять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Дружби, Петрівки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога

На Покровському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив 37 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбивали 22 атаки у районі Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в напрямку Одрадного. Досі тривають бої, які не вщухають у чотирьох локаціях.

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 13 атак загарбників. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 23 КАБ, також здійснив 213 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях Сил оборони, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1182-й день повномасштабної війни в Україні.