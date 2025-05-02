Повітряна тривога в Києві тривала 16 хв
Станом на 6:59 повітряну тривогу у столиці скасовано
У Києві та кількох областях України лунають сирени відбою повітряної тривоги.
Тривога була пов'язана з атакою «шахедів».
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1164-й день повномасштабної війни.
Російські терористи сьогодні завдали масованого удару дронами по Запоріжжю. Внаслідок ударів було пошкоджено об’єкт інфраструктури, заклад освіти, а також багатоповерховий житловий будинок, де спалахнула масштабна пожежа.
Коментарі — 0