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Повітряна тривога в Києві тривала 16 хв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Повітряна тривога в Києві тривала 16 хв
фото: glavcom.ua

Станом на 6:59 повітряну тривогу у столиці скасовано

У Києві та кількох областях України лунають сирени відбою повітряної тривоги. 

Тривога була пов'язана з атакою «шахедів».

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1164-й день повномасштабної війни.

Російські терористи сьогодні завдали масованого удару дронами по Запоріжжю. Внаслідок ударів було пошкоджено об’єкт інфраструктури, заклад освіти, а також багатоповерховий житловий будинок, де спалахнула масштабна пожежа.

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Теги: окупанти війна Україна дрон

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