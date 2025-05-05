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Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025 року
Протягом минулої доби відбулося 269 бойових зіткнень
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1167-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 269 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 106 авіаударів, зокрема скинув 167 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5550 обстрілів, з них 121 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2628 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рясне, Велика Писарівка, Тимоновичі Сумської області; Захарівка, Рубіжне, Вовчанськ Харківської області; Покровськ, Сухий Яр, Зоря, Леонідівка, Дружківка, Русин Яр, Малинівка, Удачне, Новопавлівка, Зелений Кут, Новоукраїнка, Новопіль, Багатир, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Оріхів Запорізької області; Веселе, Берислав, Бургунка Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійську систему та ще один інший важливий об’єкт ворога.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки і Новоосинового.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025 року фото 1

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Рідкодуба.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025 року фото 2

На Сіверському напрямку

Минулої доби відбулося три боєзіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Минулої доби відбулося десять боєзіткнень у бік Майського, Білої Гори та поблизу Ступочок і Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Захисники зупинили 115 атак агресора в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир, а також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 52 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025 року фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Високого.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового, загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника. Противник здійснив 317 артилерійських обстрілів, з них 11 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 10 авіаційних ударів, під час яких скинуто 13 керованих авіабомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1167-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб

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