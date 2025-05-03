Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 3 травня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1165-й день повномасштабної війни

Противник завдав двох ракетних та 55 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 98 керованих бомб, 1132 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4500 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

3 травня станом на 22:00 відбулося 180 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Сили оборони відбили три ворожі штурми в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог п’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Загризове та в напрямках Новоосинового і Глушківки.

Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки.

Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу фото 3

На Краматорському напрямку

Наші війська відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Майського, Предтечиного і Білої Гори на Краматорському напрямку.

Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні чотири рази штурмували позиції наших оборонців в районі Торецька та поблизу Кримського і Диліївки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 68 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки. Бої не вщухають до цього часу у 15 локаціях. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами населеному пункту Шевченко Перше.

Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили 56 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря.

Дев’ять боєзіткнень наразі триває. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Новопіль, Комишуваха, Темирівка, Новодарівка. Ворог зазнає значних втрат.

Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу фото 7

На Гуляйпільскому напрямку

Противник застосував некеровані авіаційні ракети по Малинівці та Гуляйполю.

Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 23 атаки загарбницької армії. Противник завдав чотири авіаційні удари, скинувши при цьому сім КАБ, також здійснив 233 обстріли, з яких 10 – із систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1165-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: авіація Генштаб ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року
Вчора, 08:17
Раніше Росія участі північнокорейців у війні не визнавала, лише казала про «посилення співпраці» з КНДР
Росія офіційно визнала участь військових КНДР у війні проти України
26 квiтня, 15:57
На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора
Карта бойових дій в Україні станом на 20 квітня 2025 року
20 квiтня, 08:25
РФ з початку війни втратила 22271 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 20 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
20 квiтня, 07:37
Як стверджує Путін, великоднє перемир’я почне діяти з 18:00 19 квітня
Путін оголосив великоднє перемир'я
19 квiтня, 16:58
Окупанти вдарили ракетами по Ізюму
Окупанти обстріляли Ізюм: є постраждалі
16 квiтня, 22:34
Українські воїни відповіли російським загарбникам за обстріл Сум
Сили оборони уразили пункт дислокації бригади окупантів, причетної до удару по Сумах
15 квiтня, 16:51
Авіагалузь отримала нові проблеми через Трампа
Постачання літаків опинилося під загрозою через тарифний хаос – FT
15 квiтня, 15:38
Триває 1142-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 10 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
10 квiтня, 08:01

Події в Україні

Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 3 травня. Зведення Генштабу
Військові знищили другий за добу російський літак – Зеленський
Військові знищили другий за добу російський літак – Зеленський
Зустріч Зеленського з Трампом у Ватикані вийшла вдалою через один момент – WSJ
Зустріч Зеленського з Трампом у Ватикані вийшла вдалою через один момент – WSJ
Із передових позицій під Херсоном втекла група російських солдатів
Із передових позицій під Херсоном втекла група російських солдатів
Стерненко в оригінальній футболці сфотографувався з головою СБУ
Стерненко в оригінальній футболці сфотографувався з головою СБУ
Зеленський озвучив варіанти розміщення іноземних військових в Україні
Зеленський озвучив варіанти розміщення іноземних військових в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2025
38K
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
22K
У «Батальйоні Монако» паніка
19K
Дипломат заявив, що Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщу
13K
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 06:07
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua