Лубінець повідомив, кого вдалося повернути з російського полону

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, найстаршому – 66 років

Сьогодні, 23 липня відбувся дев'ятий етап обміну полоненими у межах стамбульських домовленостей. Додому з російської неволі повернулись тяжкопоранені і тяжкохворі оборонці. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Главком».

Як повідомив Лубінець, в Україну повернулись воїни ЗСУ, зокрема, ТрО, морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад, НГУ, ДПСУ. Серед повернутих є оборонці Донеччини, зокрема, Маріуполя, Сумщини, Харківщини.

«Вдома й ті військові, які потрапили в полон у перші місяці повномасштабного вторгнення. Кілька із повернутих оборонців вважалися зниклими безвісти та перебували у статусі пошуку», – пише він.

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Зазначається, що найстаршому звільненому – 66 років, наймолодшому – 27 років. Троє із повернутих захисників відсвяткують завтра свій день народження на рідній землі.

Як зазначив Володимир Зеленський, воїни, що повертаються з російської неволі, захищали Україну на різних напрямках фронту. За словами президента, значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.

Раніше президент анонсував обмін полоненими. Президент підкреслив, що мають продовжуватись звільнення українських військових з російського полону.