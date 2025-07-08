Головна Думки вголос Київський безпековий форум
search button user button menu button
Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

БРІКС у Ріо: декларація з російським акцентом?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Декларація саміту БРІКС – з російським присмаком
фото: Reuters

Політична декларація з виразним російським акцентом

Підсумкова декларація саміту БРІКС у Ріо-де-Жанейро створює враження, ніби лідери пропустили щось важливе у світовій політиці або вирішили не помітити. Через брак розуміння? Ні, радше через прагматичне бачення світу – з фокусом на власну вигоду, «великі угоди» і дешеві російські ресурси воєнного часу.

Так, у документі звучать правильні сигнали: занепокоєння через конфлікти у світі, заклики до політико-дипломатичного врегулювання, повага до Статуту ООН, готовність до посередництва – навіть щодо України.

Але все це повністю нівелюється тим фактом, що єдині злочини, які лідери згадали у контексті російсько-української війни – це удари по мостах та залізниці у Брянській, Курській та Воронезькій областях РФ наприкінці травня і на початку червня. Тобто по інфраструктурі, яка перевозить військові вантажі російської армії для нападу на Україну. Більше того, як сказано у декларації, що ці атаки спричинили численні жертви серед мирного населення, включаючи дітей.

В Україні, де вибухи в житлових районах і нічні сирени – щоденна реальність, така заява сприймається як цинізм. Або як політична декларація з виразним російським акцентом. І не тільки в цьому місці видно руку Кремля – риторика про «усунення першопричин конфліктів» також звучить знайомо.

Президент США Дональд Трамп уже заявив про можливе 10% мито для країн, які приєднаються до «антиамериканської» політики БРІКС.

Хоча із заяви Трампа не зовсім зрозуміло, кого і чого вона стосується, але логіка чітка. Якщо підтримка протизаконної позиції диктується економічним прагматизмом, а не справедливістю і міжнародним правом, власне економічний прагматизм має її і призупинити. Отже – санкції, санкції, санкції.

І про військову допомогу забувати не варто.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції декларація військові БРІКС росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп, неодноразово заявляючи про намір швидко завершити конфлікт, залишає агресора безкарним
Сенатори-демократи розслідують бездіяльність Трампа щодо санкцій проти Росії
4 липня, 03:28
Кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці
Більшість російської економіки в стагнації – розвідка
30 червня, 19:20
Пропагандистський захід пройшов за підтримки підсанкційної організації «Здоровое отечество»
Паралімпійський комітет Росії організував турнір для окупантів з інвалідністю
25 червня, 18:39
Гроссі: З огляду на надзвичайну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ
Війна на Близькому Сході: МАГАТЕ скликає термінове засідання
22 червня, 14:10
Василя Киричука призвали на службу 10 грудня 2024 року
Захищав Україну на Сумщині та Харківщині. Згадаймо Василя Киричука
21 червня, 09:00
Вперше в Україні: надземну територію шахти облаштовано для роботи ветеранів з інвалідністю
Вперше в Україні: надземну територію шахти облаштовано для роботи ветеранів з інвалідністю
19 червня, 18:05
На Івано-Франківщині викрито продаж пального з військової частини
На Івано-Франківщині командир роти, взводний і водій продавали пальне з військової частини
17 червня, 15:17
Емоційний запит на українське: як ми не змогли його раціоналізувати
Російське вбиває. Чому це ще не зрозуміли всі?
16 червня, 17:32
Весніна відома своє підтримкою війни проти України
«Застрягла». Російська екстенісистка поскаржилася на проблеми з авіасполученням
Вчора, 19:28

Київський безпековий форум

БРІКС у Ріо: декларація з російським акцентом?
БРІКС у Ріо: декларація з російським акцентом?
Призупинення військової допомоги ставить під сумнів надійність США як союзника
Призупинення військової допомоги ставить під сумнів надійність США як союзника
Успіх США на Близькому Сході відкриє Трампу шлях до Путіна
Успіх США на Близькому Сході відкриє Трампу шлях до Путіна
Підсумки саміту ЄС: тривожні сигнали для України
Підсумки саміту ЄС: тривожні сигнали для України
Саміт НАТО. Європу будуть готувати до самостійної оборони?
Саміт НАТО. Європу будуть готувати до самостійної оборони?
Дестабілізація Близького Сходу. Негативні наслідки для України
Дестабілізація Близького Сходу. Негативні наслідки для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
46K
Лавров знову висунув перелік вимог для миру з Україною
24K
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)
14K
Лікар помилково відрізав здоровий меніск: чемпіонка Європи не може відновитися після операції
6271
Лавров висунув перелік вимог для миру з Україною. МЗС відреагувало

Новини

8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua