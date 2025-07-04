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Обмін полоненими. Координаційний штаб повідомив, кого вдалося звільнити

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Обмін полоненими. Координаційний штаб повідомив, кого вдалося звільнити
Обмінний процес триває відповідно до Стамбульських домовленостей
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років, найстаршому – 59 років

Україна повернула з полону ще одну групу захисників у межах домовленостей у Стамбулі з російською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що з російської неволі вдалося повернути поранених і важкохворих оборонців, а також молодших за 25 років. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

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Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад три роки
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому – 59 років. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів.  Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад три роки.

Додому повертаються українці, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках. Крім того, з російської неволі сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених оборонців та цивільних українців.

Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі. Обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

Нагадаємо, Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.

Як відомо, 26 червня Україна та Росія обмінялися полоненими. Дехто вважався зниклим безвісти. Найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

Як повідомлялося, росіяни порушують Женевську конвенцію не тільки стосовно українських військових, а й до цивільних. Понад 90% українців у російському полоні зазнають катувань.

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Теги: обмін полоненими

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