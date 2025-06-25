Головна Світ Політика
search button user button menu button

ПАРЄ закликає Росію до обмінів полоненими «всіх на всіх»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
ПАРЄ закликає Росію до обмінів полоненими «всіх на всіх»
Координаційний штаб висловив подяку українській делегації ПАРЄ за розробку та представлення резолюції
фото: ГУР

ПАРЄ закликала Росію продовжити обміни полоненими «всіх на всіх» та засудила тортури українських бранців

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно підтримала резолюцію, яка закликає міжнародну спільноту підтримати переговори між Україною та Росією щодо якнайшвидшого проведення обмінів полоненими у форматі «всіх на всіх» та звільнення всіх військовополонених і цивільних громадян. Про це заявила очільниця постійної делегації України в ПАРЄ та член Координаційного штабу Марія Мезенцева-Федоренко. Документ підтримали 88 депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українську розвідку.

Резолюція наголошує на необхідності створення міжнародного механізму обміну полоненими за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста та нейтральних країн.

ПАРЄ різко засудила жахливе ставлення Росії до українських бранців, кваліфікуючи його як воєнні злочини та злочини проти людяності. За даними резолюції, 95% звільнених українських військовополонених зазнали у неволі тортур, сексуального насильства чи нелюдського поводження.

У документі підкреслюється, що Росія систематично порушує Третю Женевську конвенцію, відмовляючи полоненим у медичній допомозі, належному харчуванні, гігієні та зв’язку з родинами. Також Росія блокує доступ міжнародних організацій до місць утримання бранців.

«Ситуація з українськими військовополоненими є особливо драматичною: вони піддаються стратам без суду і слідства, широкомасштабним і систематичним катуванням та жорстокому поводженню, що прирівнюється до воєнних злочинів. Такий стан справ вимагає термінового втручання міжнародного співтовариства», – підкреслено в резолюції.

Відповідно до ухваленого документу, Білорусь офіційно включена до переліку країн, що утримують українських полонених. Асамблея закликає Росію створити для полонених спеціалізовані табори з належними умовами, медичним доглядом, харчуванням, правовою допомогою, а також створити Змішану медичну комісію для обстеження поранених і хворих та офіційне Бюро інформації про полонених.

Координаційний штаб висловив подяку українській делегації ПАРЄ за розробку та представлення цієї резолюції, а також за відстоювання принципово важливих положень.

Нагадаємо, 20 червня Україна провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

Читайте також:

Теги: обмін полоненими ПАРЄ війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Небо над Сирією стало такою собі буферною зоною на користь Ізраїлю
Як Ізраїль захопив небо Ірану
20 червня, 11:25
Рідні дізналися про загибель Віталія Дущака саме в день його народження – 19 червня 2023 року
Поліг під час танкового обстрілу у запорізьких степах. Згадаймо Віталія Дущака
2 червня, 09:00
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів воєнно-промислового комплексу Російської Федерації
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об’єктів ВПК у Самарській області
14 червня, 11:47
Путін знову почав сумніватися у юридичній легітимності нашого президента
Путін каже, що готовий зустрітися із Зеленським, але його тривожить одна «проблема»
19 червня, 01:49
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб
Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2025 року
22 червня, 08:28
Підземний ядерний об'єкт Фордо вважається дуже міцним
МАГАТЕ повідомило про стан радіації на атакованих об’єктах в Ірані
22 червня, 08:52
Володимир Путін і Сі Цзіньпін на параді в Москві 9 травня
Чому Путін і Сі Цзіньпін занепокоєні через удари по Ірану? Версія The Telegraph
16 червня, 18:09
Популярний онлайн-перекладач перестав працювати у РФ та Білорусі
Популярний онлайн-перекладач перестав працювати у РФ та Білорусі
18 червня, 18:43
Глава України: «В енергетиці є гроші не тільки прямі від податків, а й дивіденди енергетичних компаній, які Путіну допомагають поповнювати бюджет»
Якою має бути ціна нафти, аби Росія не змогла вести війну? Зеленський назвав цифру
21 червня, 14:50

Політика

Країни НАТО занепокоєні заявою Трампа про пʼяту статтю – FT
Країни НАТО занепокоєні заявою Трампа про пʼяту статтю – FT
Трамп звинуватив американські ЗМІ у поширенні «фейкових» новин про удар по Ірану
Трамп звинуватив американські ЗМІ у поширенні «фейкових» новин про удар по Ірану
ПАРЄ закликає Росію до обмінів полоненими «всіх на всіх»
ПАРЄ закликає Росію до обмінів полоненими «всіх на всіх»
Європа будує нову «залізну завісу» на кордоні з Росією
Європа будує нову «залізну завісу» на кордоні з Росією
Скільки часу Ірану потрібно для запуску нової ядерної програми? Віткофф розповів деталі
Скільки часу Ірану потрібно для запуску нової ядерної програми? Віткофф розповів деталі
Велика Британія готується до війни: нова Стратегія нацбезпеки 2025
Велика Британія готується до війни: нова Стратегія нацбезпеки 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 червня 2025
25K
Суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти ексміністра Ткаченка
8606
Ексголова Тернопільської облради може отримати ще один вирок: деталі
7691
Переговори про ядерну програму. Іран висунув США ультиматум
6206
Бойові машини та карти 1941 року. Стало відомо, що Генштаб витребував у Музею Другої світової на початку російського вторгнення

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Вчора, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua