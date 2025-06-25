ПАРЄ закликає Росію до обмінів полоненими «всіх на всіх»

ПАРЄ закликала Росію продовжити обміни полоненими «всіх на всіх» та засудила тортури українських бранців

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно підтримала резолюцію, яка закликає міжнародну спільноту підтримати переговори між Україною та Росією щодо якнайшвидшого проведення обмінів полоненими у форматі «всіх на всіх» та звільнення всіх військовополонених і цивільних громадян. Про це заявила очільниця постійної делегації України в ПАРЄ та член Координаційного штабу Марія Мезенцева-Федоренко. Документ підтримали 88 депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українську розвідку.

Резолюція наголошує на необхідності створення міжнародного механізму обміну полоненими за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста та нейтральних країн.

ПАРЄ різко засудила жахливе ставлення Росії до українських бранців, кваліфікуючи його як воєнні злочини та злочини проти людяності. За даними резолюції, 95% звільнених українських військовополонених зазнали у неволі тортур, сексуального насильства чи нелюдського поводження.

У документі підкреслюється, що Росія систематично порушує Третю Женевську конвенцію, відмовляючи полоненим у медичній допомозі, належному харчуванні, гігієні та зв’язку з родинами. Також Росія блокує доступ міжнародних організацій до місць утримання бранців.

«Ситуація з українськими військовополоненими є особливо драматичною: вони піддаються стратам без суду і слідства, широкомасштабним і систематичним катуванням та жорстокому поводженню, що прирівнюється до воєнних злочинів. Такий стан справ вимагає термінового втручання міжнародного співтовариства», – підкреслено в резолюції.

Відповідно до ухваленого документу, Білорусь офіційно включена до переліку країн, що утримують українських полонених. Асамблея закликає Росію створити для полонених спеціалізовані табори з належними умовами, медичним доглядом, харчуванням, правовою допомогою, а також створити Змішану медичну комісію для обстеження поранених і хворих та офіційне Бюро інформації про полонених.

Координаційний штаб висловив подяку українській делегації ПАРЄ за розробку та представлення цієї резолюції, а також за відстоювання принципово важливих положень.

Нагадаємо, 20 червня Україна провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.