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Цілували землю, плакали, обіймалися: перші емоції звільнених з полону бійців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Цілували землю, плакали, обіймалися: перші емоції звільнених з полону бійців
Захисники цілували рідну землю після повернення з полону
фото: скриншот з відео

4 липня Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші емоції українських захисників після повернення з російського полону. Відповідне відео він оприлюднив в Telegram, інформує «Главком».

На відео видно, як захисники цілують рідну землю, повернувшись в Україну.

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Нагадаємо, 4 липня Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.

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Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад три роки
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як повідомлялося, з російської неволі вдалося повернути поранених і важкохворих оборонців, а також молодших за 25 років. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

До слова, 26 червня Україна та Росія обмінялися полоненими. Дехто вважався зниклим безвісти. Найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

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Теги: обмін полоненими Лубінець

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