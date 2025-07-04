Цілували землю, плакали, обіймалися: перші емоції звільнених з полону бійців
4 липня Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші емоції українських захисників після повернення з російського полону. Відповідне відео він оприлюднив в Telegram, інформує «Главком».
На відео видно, як захисники цілують рідну землю, повернувшись в Україну.
Нагадаємо, 4 липня Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.
Як повідомлялося, з російської неволі вдалося повернути поранених і важкохворих оборонців, а також молодших за 25 років. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
До слова, 26 червня Україна та Росія обмінялися полоненими. Дехто вважався зниклим безвісти. Найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.