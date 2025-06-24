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«Азовець» звинуватив бійців Третьої штурмової у нападі

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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«Азовець» звинуватив бійців Третьої штурмової у нападі
Воїн брав участь в обороні Маріуполя та пройшов російський полон
скріншот з відео

Майор Андрій Кориневич заявив, що військові побили його в Івано-Франківську

Боєць 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов» Андрій Кориневич на псевдо Корінь звинуватив військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади у побитті. Про інцидент Кориневич повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

За словами військового, двоє чоловіків у масках напали на нього поблизу будинку, застосували телескопічні кийки та сльозогінний газ. Напад стався вдень, коли він повертався додому з дружиною. «У перші секунди я подумав, що це звичайні грабіжники. Але вони не викрали ані особисті речі, ані авто», – заявив Кориневич.

Згодом поліція встановила особи нападників. Як повідомив Кориневич, ними виявилися військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади. «Азовець» стверджує, що вони тісно пов’язані з командиром третього армійського корпусу Андрієм Білецьким.

Як стверджує Корінь, одним із нападників був Семен Клок на псевдо Малиш, який раніше мав судимості за крадіжку, хуліганство, їзду в нетверезому стані та у 2024 році, за словами майора, стріляв з табельної зброї в офіцера Нацгвардії.

Другим нападником, за словами Кориневича, став Василь Бондаренко на псевдо Віся, з яким раніше служив в «Азові». «Азовець» стверджує, що той був засуджений за збройний напад і підозрювався у вбивстві. «Військовослужбовцем Третьої окремої штурмової бригади Бондаренко став завдяки Андрієві Білецькому», – заявив Кориневич.

У нападі, за словами Кореня, також брали участь Максим Білогуб (водій) та Сергій Циганчук на псевдо Сова», який збирав інформацію про потерпілого.

Офіційна заява бригади «Азов»

12-та бригада спецпризначення «Азов» підтвердила факт нападу. «Мотиви побиття Кориневича невідомі. Наразі всі нападники знаходяться в розшуку. 12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ засуджує подібні дії та вимагає якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності. Напади на українських військовослужбовців, якими б мотивами не керувались зловмисники, є неприпустимими та мають отримати рішучу та однозначну реакцію від правоохоронних органів та українського суспільства», – йдеться в заяві.

Андрій Кориневич – військовий 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» у складі Національної гвардії. Початок повномасштабного вторгнення він зустрів у Маріуполі, захищав «Азовсталь». Потрапив у полон у травні 2022 року, але його звільнили у вересні того ж року.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що у Івано-Франківську невідомі напали на військового. Ним виявився азовець Андрій Кориневич, який захищав «Азовсталь» і пройшов полон. Про напад розповіла його мама Оксана Фрич. Жінка припустила, що інцидент стався, бо «комусь дуже не подобається його громадянська позиція, його професійна діяльність та постійне відстоювання прав людини в суспільстві.

До слова, у місті Новий Розділ невідомі особи побили військовослужбовця Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Теги: Івано-Франківськ Азов військові напад

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