Україна та Росія провели новий обмін полоненими

«Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники»

Україна провела новий обмін полоненими з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис президента України Володимира Зеленського.

Президент повідомив, що сьогодні, 23 липня відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який було домовлено в Стамбулі.

«Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював», – написав президент.

Значна кількість захисників пробула в полоні понад три роки фото: Володимир Зеленський

Як зазначив Володимир Зеленський, воїни, що повертаються з російської неволі, захищали Україну на різних напрямках фронту. За словами президента, значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.

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«Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі», – доповнив президент.

Раніше президент анонсував обмін полоненими. Президент підкреслив, що мають продовжуватись звільнення українських військових з російського полону.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня у Стамбулі стартував третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій. За повідомленням ЗМІ, переговори тривали трохи менше години.

Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, російську – помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Раніше Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, де скоординували позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин.