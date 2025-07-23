Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна та Росія провели новий обмін полоненими

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Україна та Росія провели новий обмін полоненими
фото: Володимир Зеленський

«Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники»

Україна провела новий обмін полоненими з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис президента України Володимира Зеленського.

Президент повідомив, що сьогодні, 23 липня відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який було домовлено в Стамбулі.

«Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював», – написав президент.

Значна кількість захисників пробула в полоні понад три роки
Значна кількість захисників пробула в полоні понад три роки
фото: Володимир Зеленський

Як зазначив Володимир Зеленський, воїни, що повертаються з російської неволі, захищали Україну на різних напрямках фронту. За словами президента, значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.

8 фото
На весь екран

«Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі», – доповнив президент.

Раніше президент анонсував обмін полоненими. Президент підкреслив, що мають продовжуватись звільнення українських військових з російського полону.  

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня у Стамбулі стартував третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій. За повідомленням ЗМІ, переговори тривали трохи менше години.

Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, російську – помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Раніше Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, де скоординували позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин.

Читайте також:

Теги: військові обмін обмін полоненими

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Координаційний штаб висловив подяку українській делегації ПАРЄ за розробку та представлення резолюції
ПАРЄ закликає Росію до обмінів полоненими «всіх на всіх»
25 червня, 09:07
Жук-олень, занесений до Червоної книги України, якого військові помітили у бліндажі
Жуки-олені масово селяться в бліндажах: експерт пояснив, чому так відбувається
3 липня, 15:10
Окремі маршрути нових антидронових коридорів розтягнулися на декілька кілометрів
Інженерні війська встановлять тисячі кілометрів антидронових коридорів – Командування Сил підтримки ЗСУ
2 липня, 20:52
За даними слідства, упродовж березня-червня 2024 року начальник штабу та його брат підробляли документацію
На Миколаївщині начальник штабу «нарахував» 8 млн грн «бойових» – ДБР
3 липня, 16:49
Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Києві зупинено продаж «тилових» посад в ЗСУ за $25 тисяч
4 липня, 18:46
ЗСУ знищили два російські літаки Су-34 на аеродромі Маринівка
ЗСУ знищили два російські літаки Су-34 на аеродромі Маринівка
27 червня, 20:12
Вбивство власних бійців є поширеною практикою «мотивації» серед командирів армії держави-агресора
Російський командир наказав пристрелити власного пораненого бійця – перехоплення ГУР
19 липня, 11:11
За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1000 загиблих
Затверджено новий Кабмін, повернуто тіла тисячі загиблих військових. Головне за 17 липня
17 липня, 21:18
«Росіяни поводяться з нами, як з собаками», – розповідає Ван Пусянь
Полонений китаєць розповів, чому пішов воювати проти України
20 липня, 21:15

Події в Україні

Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Переговори в Стамбулі та перше богослужіння ПЦУ в Дальніх печерах Лаври: головне за 23 липня
Переговори в Стамбулі та перше богослужіння ПЦУ в Дальніх печерах Лаври: головне за 23 липня
На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км
На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км
Окупанти пошкодили енергообʼєкти на Сумщині. Президент розповів деталі
Окупанти пошкодили енергообʼєкти на Сумщині. Президент розповів деталі
У Кривому Розі через російську атаку пошкоджено два православні храми
У Кривому Розі через російську атаку пошкоджено два православні храми
ДБР почав розслідування падіння літака на Волині
ДБР почав розслідування падіння літака на Волині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
46K
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
15K
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
4867
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3200
Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки

Новини

Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Сьогодні, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua