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Звільнений з полону захисник зателефонував додому: щемливе відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Звільнений з полону захисник зателефонував додому: щемливе відео
скрін із відео

Україна та Росія обмінялися полоненими

Воїн, який сьогодні повернувся в Україну в рамках обміну полоненими, вперше за довгий час зателефонував рідним. Про це передає «Главком».

«Я повернувся… Я вже в Україні», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, Україна та Росія обмінялися полоненими.

Серед звільнених – гвардійці та прикордонники. Дехто вважався зниклим безвісти.

Попереду на військовослужбовців чекає тривала реабілітація.

Нагадаємо, найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

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Нагадаємо, 20 червня Україна теж провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

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Теги: Україна військові росія війна полон обмін полоненими

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