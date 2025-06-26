Звільнений з полону захисник зателефонував додому: щемливе відео

Україна та Росія обмінялися полоненими

Воїн, який сьогодні повернувся в Україну в рамках обміну полоненими, вперше за довгий час зателефонував рідним. Про це передає «Главком».

«Я повернувся… Я вже в Україні», – сказав він.

💛"Я повернувся… Я вже в Україні", - звільнений з полону Захисник вперше за довгий час телефонує рідним.. pic.twitter.com/Y16AQtetW0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 26, 2025

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, Україна та Росія обмінялися полоненими.

Серед звільнених – гвардійці та прикордонники. Дехто вважався зниклим безвісти.

Попереду на військовослужбовців чекає тривала реабілітація.

❗️ Деякі з полонених Захисників перебували у статусі пошуку і не були підтверджені країною-агресором. Серед них є також офіцери, - омбудсмен Лубінець



🙏 Найстаршому звільненому — 62 роки, наймолодшому — 24 роки. https://t.co/e4b1UQoXbX pic.twitter.com/q6TYTYOHk1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 26, 2025

Нагадаємо, найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

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Нагадаємо, 20 червня Україна теж провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.