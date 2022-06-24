Рашисти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині, є руйнування

Ворог поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській

Війська загарбників вкотре обстріляли із «Ураганів» Криворізький район Дніпропетровщини. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм-каналі.

«Ніч і з тривогами, і з обстрілами. Ворог знову ударив по Криворізькому району – з «Ураганів». Поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали. У Широківській громаді є руйнування», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.