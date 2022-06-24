Україна отримала статус кандидата у члени ЄС: що відомо на ранок

Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України

23 червня лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Тепер має початися підготовка до інтеграції України в ЄС.

Подальші кроки Євросоюзу

Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС. Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

«Україна переможе. Європа переможе. Сьогоднішній день знаменує початок довгого шляху, який ми пройдемо разом. Український народ належить до європейської родини. Майбутнє України з ЄС. Ми разом за мир. Ми негайно запустимо підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС», – написав Боррель у Twitter.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що Україна має стати членом ЄС за спрощеною процедурою. «Ми розуміємо, що Україна втягнута у конфлікт. Нині ми робимо все можливе, щоб Україна за спрощеною процедурою змогла стати членом ЄС. Франція надасть усю необхідну підтримку цьому», – заявив Макрон.

Робота України на шляху до євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе нараду за участю представників уряду та парламенту щодо «дорожньої карти» вступу до ЄС.

Україна має виконати сім рекомендацій Єврокомісії на шляху до членства в ЄС:

впровадити законодавство про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії; завершити перевірку доброчесності Етичною радою кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань; завершити призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом атестації визначеного переможця конкурсу та розпочати та завершити процес відбору та призначення на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро України; забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF); прийняти комплексний стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України; запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом, враховуючи майбутній висновок Венеціанської комісії щодо відповідного законодавства; подолати вплив корисливих інтересів шляхом прийняття закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ; завершити реформу законодавства щодо національних меншин, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Коли Україна може увійти до ЄС

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна вступить до Європейського Союзу протягом років, а не десятиліть, як це прогнозують деякі європейські посадовці.

Директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк повідомила, що очікуваний термін вступу України до Європейського Союзу – 2029 рік.

Відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.

За словами Форсюк, набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів. «Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах», – наголосила вона.

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