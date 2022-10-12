Лукашенко продовжує постачати РФ техніку: ешелони відправили у бік Луганська (відео)

Розрахункова дата прибуття білоруської техніки до Луганська 19 жовтня

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка продовжує постачати техніку російським загарбникам. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Вчора, 11 жовтня, друга група з 19-ти завантажених платформ з розконсервованою військовою технікою Білорусі вирушила зі залізничної станції «Старі дороги» (Мінська обл) на станцію «Міллерове» (Ростовська обл, РФ) і далі у напрямку Луганська. Розрахункова дата прибуття – 19 жовтня», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме в м. Старі дороги знаходиться 288-та база резерву автомобільної техніки, де, мабуть, і були зняті зі зберігання не менше 28 вантажівок «Урал», які перевозилися на ешелоні поміченому учора під Мінськом. На ешелоні також були присутні не менше восьми танків Т-72А.

Маршрут проходження на станцію Міллерове: Старі дороги (БЧ) – Осиповичі-1 (БЧ) – Могильов-1 (БЧ) – Орша-Центральна (БЧ) – Осинівка (БЧ) – Червоне (РЖД) – Валутино (РЖД) – Брянськ – Льговський (РЗ) – Льгов-Київський (РЗ) – Лиски (РЗ) – Россошь (РЗ) – Міллерово (РЗ).

Протяжність маршруту – 1580 км.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

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