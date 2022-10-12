Росія вилучає боєприпаси з білоруських складів, – ISW
Аналітики вважають, що окупанти все менш впевнені в безпеці російських наземних комунікацій
Російська Федерація, ймовірно, вилучає боєприпаси та інші матеріальні засоби з білоруських складських баз, що є несумісним зі створенням умов для великомасштабного російського чи білоруського наземного нападу на Україну з території Білорусі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що 11 жовтня Головне управління військової розвідки України (ГУР) повідомило, що в Криму на станцію Кіровська прибув ешелон із 492 тоннами боєприпасів із білоруського 43-го арсеналу складів ракет і боєприпасів у Гомелі. У ГУР повідомили, що білоруські чиновники планують відправити додатково 13 ешелонів із зброєю, технікою, боєприпасами та іншим невстановленим матеріалом із п’яти різних білоруських баз на залізничні станції Каменська (Каменськ-Шахтинський) і Марчево (Таганрог) у Ростовській області невстановленим маршрутом.
Аналітики інституту вважають, що постачання білоруського обладнання до Росії вказують на те, що російські сили менш впевнені в безпеці російських наземних комунікацій, що проходять через північ і захід Луганської області, враховуючи український контрнаступ, що триває там.
Проте в Інституті зауважили, що Білорусь залишається союзником Росії у війні проти України.
Ключові висновки
- Російські війська другий день поспіль завдали масованих ракетних ударів по території України.
- Попередній досвід генерала армії Сергія Суровікіна на посаді командувача російськими збройними силами в Сирії, ймовірно, не пов’язаний із масованою хвилею ракетних ударів по Україні за останні кілька днів, а також не свідчить про зміну траєкторії російських можливостей чи стратегії в Україні.
- Російська Федерація, ймовірно, витягує боєприпаси та інші матеріальні засоби з білоруських складських баз, що несумісно з уявленням про те, що російські війська створюють умови для наземного нападу на Україну з Білорусі.
- Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували вести контрнаступ на схід від річки Оскіл і в напрямку Кремінна-Сватове.
- Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували наземні атаки на півночі та заході Херсонської області.
- Українські сили продовжують блокування російських військових, технічних і матеріально-технічних засобів і районів концентрації в Херсонській області.
- Російські війська продовжували вести штурм у Донецькій області.
- Російські повідомлення про вибухи в Джанкой, Крим, свідчать про паніку з приводу подальшої втрати матеріально-технічного потенціалу в Криму після вибуху на Керченському мосту.
- Суб'єкти Російської Федерації оголошують нові продовження та етапи мобілізації в окремих регіонах, що може свідчити про невиконання ними мобілізаційних квот.
- Чиновники російської та окупаційної адміністрації продовжують проводити фільтраційні дії на окупованих Росією територіях.
Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що російські та білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну з півночі, незважаючи на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 10 жовтня про те, що Білорусь і РФ погодилися розгорнути регіональне угруповання військ Союзної держави.
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