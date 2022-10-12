Росія вилучає боєприпаси з білоруських складів, – ISW

Аналітики вважають, що окупанти все менш впевнені в безпеці російських наземних комунікацій

Російська Федерація, ймовірно, вилучає боєприпаси та інші матеріальні засоби з білоруських складських баз, що є несумісним зі створенням умов для великомасштабного російського чи білоруського наземного нападу на Україну з території Білорусі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 11 жовтня Головне управління військової розвідки України (ГУР) повідомило, що в Криму на станцію Кіровська прибув ешелон із 492 тоннами боєприпасів із білоруського 43-го арсеналу складів ракет і боєприпасів у Гомелі. У ГУР повідомили, що білоруські чиновники планують відправити додатково 13 ешелонів із зброєю, технікою, боєприпасами та іншим невстановленим матеріалом із п’яти різних білоруських баз на залізничні станції Каменська (Каменськ-Шахтинський) і Марчево (Таганрог) у Ростовській області невстановленим маршрутом.

Аналітики інституту вважають, що постачання білоруського обладнання до Росії вказують на те, що російські сили менш впевнені в безпеці російських наземних комунікацій, що проходять через північ і захід Луганської області, враховуючи український контрнаступ, що триває там.

Проте в Інституті зауважили, що Білорусь залишається союзником Росії у війні проти України.

Ключові висновки

Російські війська другий день поспіль завдали масованих ракетних ударів по території України.

Попередній досвід генерала армії Сергія Суровікіна на посаді командувача російськими збройними силами в Сирії, ймовірно, не пов’язаний із масованою хвилею ракетних ударів по Україні за останні кілька днів, а також не свідчить про зміну траєкторії російських можливостей чи стратегії в Україні.

Російська Федерація, ймовірно, витягує боєприпаси та інші матеріальні засоби з білоруських складських баз, що несумісно з уявленням про те, що російські війська створюють умови для наземного нападу на Україну з Білорусі.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували вести контрнаступ на схід від річки Оскіл і в напрямку Кремінна-Сватове.

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували наземні атаки на півночі та заході Херсонської області.

Українські сили продовжують блокування російських військових, технічних і матеріально-технічних засобів і районів концентрації в Херсонській області.

Російські війська продовжували вести штурм у Донецькій області.

Російські повідомлення про вибухи в Джанкой, Крим, свідчать про паніку з приводу подальшої втрати матеріально-технічного потенціалу в Криму після вибуху на Керченському мосту.

Суб'єкти Російської Федерації оголошують нові продовження та етапи мобілізації в окремих регіонах, що може свідчити про невиконання ними мобілізаційних квот.

Чиновники російської та окупаційної адміністрації продовжують проводити фільтраційні дії на окупованих Росією територіях.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що російські та білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну з півночі, незважаючи на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 10 жовтня про те, що Білорусь і РФ погодилися розгорнути регіональне угруповання військ Союзної держави.