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Оборонний комплекс Білорусі вже вступив у війну проти України – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Оборонний комплекс Білорусі вже вступив у війну проти України – Генштаб
РФ звозить у Білорусь пошкоджену в ході бойових дій техніку
фото ілюстративне

У Білорусі знято зі зберігання першу партію з двадцяти танків Т-72

Оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяний у війні Росії проти України Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 12 жовтня.

Так, оборонні підприємства Білорусі ремонтують російську техніку, пошкоджену в ході бойових дій.

Крім того, знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з двадцяти танків Т-72.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

Також Генштаб повідомив, чи є загроза станом атаки на Україну зі сторони Білорусі.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що російські та білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну з півночі, незважаючи на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 10 жовтня про те, що Білорусь і РФ погодилися розгорнути регіональне угруповання військ Союзної держави.

11 жовтня у Білорусі було зафіксовано відразу кілька нових ешелонів із розконсервованою військовою технікою, яку відвозять у напрямку РФ.

ISW також повідомив, що РФ, ймовірно, вилучає боєприпаси та інші матеріальні засоби з білоруських складських баз, що є несумісним зі створенням умов для великомасштабного російського чи білоруського наземного нападу на Україну з території Білорусі.

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Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко війна Україна

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