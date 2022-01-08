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    Львівське Різдво Вакарчука: співак показав, які місця відвідав (фото)

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    Вакарчук прогулявся вуличками різдвяного Львова - Львівське Різдво Вакарчука: співак показав, які місця відвідав (фото)
    Вакарчук прогулявся вуличками різдвяного Львова
    фото: Святослав Вакарчук/Instagram

    Співак побував біля рідної школи, а також на різдвяному ярмарку

    Співак та екснардеп Святослав Вакарчук показав, як святкує Різдво у рідному Львові. На своїй сторінці у Instagram він показав, які місця відвідав. Побував, зокрема, і біля рідної школи, а також на різдвяному ярмарку.

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    Львівське Різдво Вакарчука: співак показав, які місця відвідав (фото)
    Львівське Різдво Вакарчука: співак показав, які місця відвідав (фото)
    Львівське Різдво Вакарчука: співак показав, які місця відвідав (фото)
    фото: Святослав Вакарчук/Instagram

    «В рідному місті завжди добре», – підписав світлини Вакарчук.

    Нагадаємо, раніше Вакарчук на Святвечір, 6 січня, у Facebook показав світлину святкування з родиною. На фото артист позує разом із мамою Світланою Олександрівною і братом Олегом.

    Нагадаємо, Тимошенко показала, як молиться у Святвечір.

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    Теги: Святослав Вакарчук Інтер артист Instagram співак пісня
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    Львівське Різдво Вакарчука: співак показав, які місця відвідав (фото)