Львівське Різдво Вакарчука: співак показав, які місця відвідав (фото)

Співак побував біля рідної школи, а також на різдвяному ярмарку

Співак та екснардеп Святослав Вакарчук показав, як святкує Різдво у рідному Львові. На своїй сторінці у Instagram він показав, які місця відвідав. Побував, зокрема, і біля рідної школи, а також на різдвяному ярмарку.

«В рідному місті завжди добре», – підписав світлини Вакарчук.

Нагадаємо, раніше Вакарчук на Святвечір, 6 січня, у Facebook показав світлину святкування з родиною. На фото артист позує разом із мамою Світланою Олександрівною і братом Олегом.

Нагадаємо, Тимошенко показала, як молиться у Святвечір.

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