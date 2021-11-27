Вакарчук поділився трагічною історією із життя своєї родини

Бабуся співака пережила «голодівку»

У День пам'яті жертв голодоморів, котрий в Україні відзначають 27 листопада, про трагічну сторінку в історії своєї родини розповів лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Він поділився спогадом про бабусю, котра прежила голод.

«Моя бабуся не хотіла їсти чорного хліба... Малим я не розумів чому. А потім, коли став старшим, усвідомив: він нагадував «хліб» тих страшних часів Голодомору, зліплений з будь-чого... Вже пізніше вона розповідала про «голодовку» і про те, як пережила ті страшні часи», – написав Вакарчук на своїй сторінці у Facebook.

Виконавець також додав, що мільйони інших українців так і не змогли розказати своїм нащадкам правду про Голод 1932-1933 років, штучно організований нелюдським сталінським режимом. Не змогли, бо не пережили його.

«Сьогодні о 16:00 запалимо свічу пам’яті, щоб згадати про всіх жертв Голодомору. Нам дуже важлива ця колективна пам’ять, особливо сьогодні.

Колективна пам’ять єднає. А єдність – найпотужніша зброя нації», – підсумував Вакарчук.

Як відомо, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.

О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочнеться акція «Запали свічку пам’яті».

Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.