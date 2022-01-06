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    Вакарчук показав, із ким святкує Різдво (фото)

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    Святослав Вакарчук із мамою та братом<br /><br /> - Вакарчук показав, із ким святкує Різдво (фото)
    Святослав Вакарчук із мамою та братом

    фото: Святослав Вакарчук / Facebook

    Співак на Святвечір завітав до Львова

    Співак та екснардеп Святослав Вакарчук на Святвечір, 6 січня, у Facebook показав світлину святкування з родиною.

    Вакарчук святкує у Львові. На фото артист позує разом із мамою Світланою Олександрівною і братом Олегом.

    «Христос народився! Світлого Різдва всім!», – підписав знімок співак.

    Нагадаємо, Тимошенко показала, як молиться у Святвечір.

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    Теги: Святослав Вакарчук артист співак
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    Вакарчук показав, із ким святкує Різдво (фото)