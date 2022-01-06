Вакарчук показав, із ким святкує Різдво (фото)
Святослав Вакарчук із мамою та братом
фото: Святослав Вакарчук / Facebook
Співак на Святвечір завітав до Львова
Співак та екснардеп Святослав Вакарчук на Святвечір, 6 січня, у Facebook показав світлину святкування з родиною.
Вакарчук святкує у Львові. На фото артист позує разом із мамою Світланою Олександрівною і братом Олегом.
«Христос народився! Світлого Різдва всім!», – підписав знімок співак.
Нагадаємо, Тимошенко показала, як молиться у Святвечір.
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