Тимошенко показала, як молиться у Святвечір (фото)

У різдвяному дописі Тимошенко побажала українцям миру та затишку

У Святвечір, що напередодні Різдва, політики вітають вірян східного обряду з прийдешнім світлим святом. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко оприлюднила чарівну світлину та помолилась за Україну.

«Що не кажіть, а наше українське Різдво – найкраще, найестетичніше, найколоритніше… Ніде я не бачила такої краси й такої святої урочистості. Колядки, вертепи, одяг, найкращий посуд, який дістається раз на рік спеціально для Святої вечері, найвишуканіші страви…Це якесь зовсім наше, рідне українське свято. Що підходить до нашої землі, нашого ландшафту, нашої культури… До наших хат і сіл, до нашої душі, нашого серця…», – написала політикиня.

У різдвяному дописі Тимошенко привітала українців зі святом і побажала миру та затишку.

«Добра й любові. Хай береже нас Господь. Хай захищає Україну…Зі Святим вечором, будьте здорові! Христос рождається!», - наголосила депутатка.

Юлія Тимошенко вітає українців із Різдвом

До слова, зірки записали різдвяне привітання під ялинкою в домі Ірини Білик.

Тим часом Володимир і Олена Зеленські оприлюднили окремі вітання з Різдвом.

Нагадаємо, лідерка «Батьківщини», українська політикиня Юлія Тимошенко напередодні Нового року оновила фото профілю у соціальній мережі Facebook. На світлині політикиня позує у білому вбранні без окулярів, які останнім часом стали її звичним аксесуаром. На обличчі ексочільниці українського уряду ледь помітна загадкова усмішка.

Нещодавно експрем’єрка привітала українців зі святами і приміряла нову сукню від відомої української дизайнерки Юлії Магдич. Етно-вбрання із червоною вишивкою зачарувало користувачів мережі.

Також Юлія Тимошенко стала героїнею веселих новорічних стікерів.

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