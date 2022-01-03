  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Зірки зібрались на Новий рік у Ірини Білик і засвітили інтер'єри її маєтку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зірки святкували Новий рік у маєтку Ірини Білик - Зірки зібрались на Новий рік у Ірини Білик і засвітили інтер'єри її маєтку
    Зірки святкували Новий рік у маєтку Ірини Білик
    фото: Олександр Пономарьов/Facebook

    Ірина Білик славиться своєю гостинністю

    Співак Олександр Пономарьов розмістив на своїй сторінці у Facebook фото новорічного свята, яке влаштувала у своєму будинку Народна артистка Ірина Білик. Пономарьов підписав пост: «Ira Bi дякую за гостинність і чудове святкування Нового Року».

    Серед численних гостей свята – Павло Зібров із дружиною Мариною, Олександр Пономарьов та Асія Ахат.

    В одному з інтерв'ю Ахат розповідала: «Люблю гостювати в Іри вдома, вона така хазяйновита! Любить стіл накрити зі свічками – для настрою».

    Павло Зібров на своїй сторінці в інстаграмі виклав таке ж фото, як і Олександр Пономарьов. Підписав коротко: «Рік розпочався у дружній творчій компанії! Ось таке друге січня!».

    Ірина Білик має великий будинок у селі Березівка Київської області. Там є ресторани, гольф-клуб і ще 50 маєтків. Ціни на таку нерухомість стартують від 7 млн грн. Територія закрита і під охороною.

    Будинок Білик побудований із сонячними батареями. Сам маєток одноповерховий і дуже просторий.

    Зірці вдалося купити не тільки будинок, але і велику ділянку. У дворі Білик є зелені галявини, декоративні берізки і зона відпочинку на свіжому повітрі.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Зірки зібрались на Новий рік у Ірини Білик і засвітили інтер'єри її маєтку
    Зірки зібрались на Новий рік у Ірини Білик і засвітили інтер'єри її маєтку
    Зірки зібрались на Новий рік у Ірини Білик і засвітили інтер'єри її маєтку

    Раніше «Главком» писав, що на ювілейному концерті Ірини Білик у столиці несподівано з'явився президент України Володимир Зеленський.

    У березні Ірина Білик відновила свій легендарний хіт «Одинокая» (відео).

    Як повідомляв «Главком», у 2020 році президент Володимир Зеленський до Дня Конституції вирішив нагородити орденами та званнями своїх колег-зірок, серед яких: Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Потап та Тіна Кароль.

    Читайте також:
    Теги: Ірина Білик новорічні свята Олександр Пономарьов співак Павло Зібров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зірки зібрались на Новий рік у Ірини Білик і засвітили інтер'єри її маєтку