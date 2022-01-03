Зірки зібрались на Новий рік у Ірини Білик і засвітили інтер'єри її маєтку

Ірина Білик славиться своєю гостинністю

Співак Олександр Пономарьов розмістив на своїй сторінці у Facebook фото новорічного свята, яке влаштувала у своєму будинку Народна артистка Ірина Білик. Пономарьов підписав пост: «Ira Bi дякую за гостинність і чудове святкування Нового Року».

Серед численних гостей свята – Павло Зібров із дружиною Мариною, Олександр Пономарьов та Асія Ахат.

В одному з інтерв'ю Ахат розповідала: «Люблю гостювати в Іри вдома, вона така хазяйновита! Любить стіл накрити зі свічками – для настрою».

Павло Зібров на своїй сторінці в інстаграмі виклав таке ж фото, як і Олександр Пономарьов. Підписав коротко: «Рік розпочався у дружній творчій компанії! Ось таке друге січня!».

Ірина Білик має великий будинок у селі Березівка Київської області. Там є ресторани, гольф-клуб і ще 50 маєтків. Ціни на таку нерухомість стартують від 7 млн грн. Територія закрита і під охороною.

Будинок Білик побудований із сонячними батареями. Сам маєток одноповерховий і дуже просторий.

Зірці вдалося купити не тільки будинок, але і велику ділянку. У дворі Білик є зелені галявини, декоративні берізки і зона відпочинку на свіжому повітрі.

Раніше «Главком» писав, що на ювілейному концерті Ірини Білик у столиці несподівано з'явився президент України Володимир Зеленський.