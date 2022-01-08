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    Тіна Кароль показала шпагат (фото)

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    Напевно, артистка немало часу проводить у спортзалі - Тіна Кароль показала шпагат (фото)
    Напевно, артистка немало часу проводить у спортзалі
    фото: Тіна Кароль/Іnstagram

    Співачка вразила шанувальників складним гімнастичним елементом

    Українська співачка Тіна Кароль похвалилася розтяжкою, показавши, як вона може робити шпагат.

    Зірка в своїх сторіз на сторінці в Instagam опублікувала фото, на якому вона демонструє непростий гімнастичний елемент. При цьому Кароль дотягнулася долонями до своїх стоп, розведених у боки.

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    Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розказала, що про неї говорять однокласники сина.

    Раніше повідомлялося, що артистку Тіну Кароль на проєкті «Голос країни» на «1+1» у ролі тренерки дванадцятого сезону замінить Оля Полякова.

    Також українська співачка Тіна Кароль під час візиту в Грузію розповіла, чому вже сім років не їздить із гастролями в Росію. На відміну від виконавиць Світлани Лободи, Таїсії Повалій, Ані Лорак та кількох інших артистів, які всі роки війни працюють у Росії, Тіна Кароль не готова «продавати душу».

    Читайте також: Тіна Кароль визнала: Лобода, Повалій та Ані Лорак продають «Батьківщину»


    Теги: артист співачка
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    Тіна Кароль показала шпагат (фото)