Тіна Кароль показала шпагат (фото)

Співачка вразила шанувальників складним гімнастичним елементом

Українська співачка Тіна Кароль похвалилася розтяжкою, показавши, як вона може робити шпагат.

Зірка в своїх сторіз на сторінці в Instagam опублікувала фото, на якому вона демонструє непростий гімнастичний елемент. При цьому Кароль дотягнулася долонями до своїх стоп, розведених у боки.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розказала, що про неї говорять однокласники сина.

Раніше повідомлялося, що артистку Тіну Кароль на проєкті «Голос країни» на «1+1» у ролі тренерки дванадцятого сезону замінить Оля Полякова.

Також українська співачка Тіна Кароль під час візиту в Грузію розповіла, чому вже сім років не їздить із гастролями в Росію. На відміну від виконавиць Світлани Лободи, Таїсії Повалій, Ані Лорак та кількох інших артистів, які всі роки війни працюють у Росії, Тіна Кароль не готова «продавати душу».



