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Майже неушкоджений: українським воїнам вдалось посадити БПЛА Shahed-131 (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Майже неушкоджений: українським воїнам вдалось посадити БПЛА Shahed-131 (відео)
Рашисти присвоїли безпілотнику назву «Герань-1»
фото з відкритих джерел

Іранський безпілотник Shahed-131 – це менша версія дрона-камікадзе Shahed-136

Воїни 28-ї ОМБр посадили БПЛА Shahed-131, також відомий як «Герань-1», та захопили його у відносно неушкодженому стані. Про це повідомляє mil.in.ua.

Відео із захопленим дроном опубліковано в соцмережах.

Іранський безпілотник Shahed-131 – це менша версія дрона-камікадзе Shahed-136, котрим нині російські окупаційні війська тероризують цивільне населення України.

Росіяни для маскування іранського походження зброї присвоїли безпілотнику назву «Герань-1».

Раніше Збройні Сили України поширили детальну інструкцію з описом Shahed-131. Не виключено, що при її укладанні була використана інформація, яку раніше зібрали в Ізраїлі.

Shahed-131 – це попередня версія Shahed-136. Загалом обидва дрони-камікадзе працюють за аналогічним принципом дії та максимально уніфіковані у деталях та вузлах, особливо в електроніці. БПЛА мають однакове компонування та сконструйовані за аеродинамічною схемою «літаючі крила».

Довжина Shahed-131 – 2,6 м, а розмах крил – 2,2 м. Орієнтована маса – 135 кг. Вага бойової частини оцінюється в 10-15 кг. Заявлена максимальна дальність враження складає 900 кілометрів. Він важить до 200 кг, розмах крил – 2,5 м, а бойова частина може нести 40-50 кг вибухівки.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. 

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. 

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Теги: ЗСУ Зброя Росії Іран війна

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