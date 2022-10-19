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Після звинувачень у допомозі Росії. Іран заявив, що хоче переговорів з Україною

Надія Клочко
glavcom.ua
Після звинувачень у допомозі Росії. Іран заявив, що хоче переговорів з Україною
Представник МЗС Ірану заявив про готовність до переговорів з Україною
фото: mfa.gov.ir

Іран наполягає, що не постачає Росії зброю

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. Так представник МЗС Ірану Насер Канаані відповів на ініціативу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про розрив дипломатичних відносин між країнами.

Представник МЗС Ірану вкотре заявив, що Тегеран не відправляв зброю, зокрема військові безпілотники, Росії для використання у війні проти України.

За словами Канаані, «подібні безпідставні заяви, засновані на хибній інформації та недоброзичливих припущеннях, є частиною цілеспрямованої та політико-пропагандистської кампанії, яку ведуть ЗМІ деяких країн проти Ісламської Республіки Іран».

Іран, за словами представника МЗС країни, готовий до переговорів з Україною, щоб спростувати звинувачення. Канаані стверджує, що Іран зберігає нейтралітет у війні Росії проти України та виступає проти продовження бойового конфлікту.

«Представник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що в цьому ключі глава зовнішньополітичного відомства Ірану провів численні зустрічі та контакти зі своїми російськими та українськими колегами», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, МЗС України вважає Іран співучасником агресії РФ через постачання дронів-камікадзе.

Нагадаємо, МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Як повідомлялося, Євросоюз попередив Іран про санкції за участь у війні проти України. 

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Теги: Іран росія безпілотник війна МЗС

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