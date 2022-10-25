Іран готовий розслідувати з Україною постачання РФ дронів-камікадзе, – заява МЗС

Іран відреагує в разі, якщо використання його безпілотників Росією буде доведене для іранської сторони

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан в понеділок вкотре заперечив, що Тегеран постачає Росії безпілотники для використання у війні проти України, й висловив готовність обговорити це питання на зустрічі з українськими представниками. Заяву Аміра-Абдоллахіана цитують Mehr та Al-Arabiya.

«Ми не надавали і не будемо надавати Росії ніякої зброї або безпілотників для використання у війні з Україною», – заявив глава іранського МЗС.

При цьому він зазначив, що «у нас багато співпраці з Росією, в тому числі в галузі оборони. У минулому ми брали і давали зброю з Росії і в Росію, але не під час війни в Україні».

Хосейн Амір-Абдоллахіан повідомив, що в телефонній розмові з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем, яка відбулася нещодавно, він висловив готовність Ірану сформувати спільну дослідницьку групу з іранських та українських військових експертів для розслідування твердження про використання іранських безпілотників у війні в Україні.

Водночас він пообіцяв, що Іран відреагує в разі, якщо використання його безпілотників Росією буде доведене для іранської сторони.

«Якщо нам доведуть, що іранські безпілотники використовуються у війні в Україні проти людей, ми не повинні залишатися байдужими», – заявив він.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії.

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста.