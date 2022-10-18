Використання Росією дронів-камікадзе в Україні: США звинуватили Іран у брехні

Іран збрехав про те, що його безпілотники не використовувалися під час російських ударів по українській території

У Білому домі заявили, що Іран збрехав про те, що його безпілотники не використовувалися під час російських ударів по Україні. США попередили, що вжиють заходів проти компаній і країн, які співпрацюють з Іраном у розробці дронів, після ударів такими безпілотниками по Києву. Про це пише Reuters, а також газета Barron's з посиланням на AFP.

Білий дім зазначив, що є великі докази використання Росією іранських дронів як проти військових, так і проти цивільних цілей. За даними США, Іран, схоже, розглядає можливість продавати більше такої зброї Москві.

Після того, як РФ використала іранські безпілотники для ударів по Києву, Сполучені Штати пообіцяли ввести санкції проти компаній і країн, які співпрацюють з іранською програмою виробництва дронів.

«Кожен, хто веде бізнес з Іраном і може бути будь-яким чином пов’язаний з розробками БпЛА чи балістичних ракет або потоком зброї з Ірану в Росію, повинен бути дуже обережним і проявляти належну обачність – США без вагань введе санкції або застосує заходи проти винних», – сказав речник Держдепу Ведант Патель.

Раніше Арестович спрогнозував, скільки часу Росія битиме Україну іранськими дронами-камікадзе.

Також повідомлялося, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої сімки.