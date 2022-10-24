Іран уже найближчим часом почне постачати Росії ракети та нові дрони – розвідка

Українська розвідка повідомляє, що Іран готує нові поставки зброї для Росії

Найближчим часом Іран постачатиме Росії ракети класу «земля-земля» та нові безпілотники Arash-2. Таку інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними української розвідки, Іран планує відправити нову групу радників для допомоги окупантам у бойовому застосуванні нового безпілотника Arash-2, а також іранських ракет класу «земля-земля» –їхнє постачання планують розпочати вже найближчим часом.

Крім цього, як зазначається у повідомленні, з Ірану в тимчасово окупований Джанкой прибула група радників Корпусу вартових ісламської революції для допомоги у застосуванні безпілотників Shahed-136 та Mojaher-6.

Розвідники також заявляють, що РФ не здатна забезпечити мобілізованих власною амуніцією та звертається за допомогою до Ірану. Найближчим часом заплановано передачу 1500 бронежилетів та 1500 касок іранського виробництва Milad. На сьогодні, як повідомляється, іранська амуніція розташована на складі 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення третьої мотострілецької дивізії в Бєлгородській області.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії.

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста.